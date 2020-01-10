Россия объявила перемирие в Идлибе

Россия и Турция объявили о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, тем самым объявив паузу в продолжающейся бомбардировке последнего повстанческого оплота страны. Это перемирие также позволит доставить в Идлиб гуманитарную помощь.

«Согласно договоренностям с турецкой стороной, режим прекращения огня был введен в зоне деэскалации Идлиба, начиная с 14:00 по московскому времени (11:00 по Гринвичу) 9 января 2020 года», - цитируют СМИ начальника российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова.

Турция попросила Россию установить перемирие в регионе, и в декабре она отправила свою делегацию в Москву для обсуждения этого вопроса.

В прошлом месяце сирийский режим и его российские союзники начали широкомасштабную кампанию против повстанцев в Идлибе.

По мере того как наступление усиливалось, только в декабре, по данным ООН, почти 300 000 человек бежали в более безопасные районы у границы Турции.

Сообщается, что Турция настаивает и призывает к прекращению огня, отчасти именно потому, что она уже испытывает огромное напряжение от притока сирийских беженцев на ее границе.

Кенан Рахмани из Сирийской кампании заявил, что «условия ужасны» в южной части Идлиба и усугублены преднамеренным нападением режима Асада на больницы.

Он также отметил, что Россия неоднократно накладывала вето на гуманитарную помощь в ООН.

«Прекращение огня - мы надеемся, что оно продолжится», - сказал он, добавив, что предыдущие соглашения о прекращении огня были нарушены, а «режим продолжает жестокий военный натиск. Мы надеемся, что на этот раз все будет иначе».

Гражданская война в Сирии привела к гибели более 370000 человек с начала жестоких репрессий против антиправительственных выступлений.

В общей сложности 11 215 человек, включая более 1000 детей, были убиты в 2019 году, что является наименее смертоносным годом за всю историю конфликта.