Украина вышла из комитета ООН по правам палестинцев

Украина вышла из Комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа. Решение было одобрено президентом Украины Владимиром Зеленским.

Комитет из 25 стран является источником многих резолюций, критикующих Израиль, которые часто принимаются Генеральной Ассамблеей ООН. Он был создан в 1975 году «для того, чтобы палестинский народ мог осуществлять свои неотъемлемые права, включая право на самоопределение ... право на национальную независимость и суверенитет, а также право на возвращение в свои дома, из которых он был перемещен».

Израильский МИД в Твиттере поздравил Украину с уходом из «анахронического антиизраильского» комитета. «Мы призываем других членов комитета последовать их примеру. Что вы там еще делаете??? », - гласит твит.

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион сказал, что Израиль «постоянно» просил все дружественные страны в комитете покинуть его.

«Такой комитет не нужен. Это пример выделения Израиля в ООН, сказал он. «Это комитет, который всегда принимает решения против Израиля ... Я чувствую, что люди понимают, что время [комитета] прошло».

В Украине решение должно быть одобрено президентом, а с избранием Зеленского на пост президента правительство стало более открытым к этой идее, сказал Лион (и мы знаем почему!).

Сообщается, что офис Зеленского взвесил это предложение в преддверии визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Киев в сентябре. Окончательное решение покинуть комитет было «принято на высшем уровне президентом», сказал Лион.