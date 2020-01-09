Мусульман Англии официально стало более 3 миллионов

Мусульманское население Англии в 2019 году впервые превысило отметку в три миллиона человек, сообщает офис национальной статистики.

По словам офиса мусульмане остается самой быстрорастущей религиозной общиной страны, в то время как количество христиан продолжает неуклонно падать.

Некоторые районы Лондона в настоящее время почти на 50 процентов исламские. Если нынешние тенденции сохранятся, районы могут стать преимущественно мусульманскими в течение десяти лет.

Официальные данные офиса национальной статистики за 2018-2019 гг., опубликованные в декабре, показывают, что в Англии проживает 3 194 791 мусульманин, причем треть из них моложе 16 лет.

Английские мусульмане составляют подавляющее большинство из общего числа британских мусульман в 3 363 210 человек, проживающих в настоящее время в Англии, Шотландии и Уэльсе. Они составляют 5,9% населения Англии в 2018 году (55,16 млн).

Данные за 2018 год показывают, что в Лондоне проживает почти 1,26 миллиона мусульман, что составляет 14,2 процента населения столицы. 74 процента лондонцев относят себя к христианам или не-религиозным людям.

После мигрантского кризиса, который начался в 2015 году, появились сообщения, что исламское население Англии к 2050 году утроится, поскольку беженцы направятся на запад.

Однако исламское сообщество в Англии все еще относительно малочисленное по сравнению с другими религиями.

Христианство (все конфессии) по-прежнему является самой популярной религией в Англии, и 27,9 миллиона человек идентифицируют себя с церковью. 21,5 миллиона англичан вообще не отождествляют себя ни с какой религией.

Если доля мусульман и индусов в населении Англии растет, а христиан и сикхов падает, то процент евреев и буддистов остается практически неизменным.

Общая численность населения Англии, согласно опросу 2019 года, составила 55 318 085 человек.