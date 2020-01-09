Иранских боевиков обвиняют в массовом убийстве сирийцев после гибели Сулеймани

Сирийские активисты сообщили, что в минувшее воскресенье в результате резни в районе Маадана, расположенного между Раккой и Дейр-эз-Зором в восточной части Сирии, был убит 21 пастух.

Резня произошла через два дня после убийства топового иранского командира Касема Сулеймани в результате авиаудара США возле аэропорта Багдада в Ираке.

Район, где произошла бойня, находится под контролем сирийского режима. Сирийские страницы Facebook и новостные сайты обвинили в массовых убийствах иранских боевиков, присутствие которых в контролируемых режимом районах восточной Сирии остается значительным.

Сирийские источники, в частности страница в фейсбуке Raqqa is Being Slaughtered Silently, сообщают что пастухи были убиты ножами и огнестрельным оружием.

Местные жители считают, что резня была совершена из мести за смерть Сулеймани.

Убитого иранского генерала часто описывают как «архитектора» сирийского конфликта - из-за ключевой роли, которую его боевики сыграли в поддержке Асада, - и неудивительно, что его смерть привела к гневу в кругах сторонников режима.

Сирийская сеть по правам человека заявила, что среди жертв были трое детей.

СМИ сирийского режима, однако, обвинили в резне группировку ИГИЛ*, которая контролировала провинцию Ракка до 2017 года.

Район Маадан вообще считается «хаотичным» с точки зрения безопасности, при этом ячейки ИГИЛ также работают в окружающей пустыне.

Немецкое DPA процитировало анонимного чиновника сирийского режима, который сказал, что пастухи искали в этом районе дорогие пустынные трюфели, до того, как они были убиты.

Но исследователь Наввар Сабан, из Центра стратегических исследований, сказал панарабской газете Аль-Кудс аль-Араби, что иранские ополченцы, скорее всего ответственны за резню.

Он сказал, что иранские ополченцы использовали контрольно-пропускной пункт в Маадане между районами под контролем режима и районами, которые удерживались боевиками СДС, и оставались в этом районе после закрытия контрольно-пропускного пункта.

- запрещены в РФ