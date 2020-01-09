Трамп отказался поддержать Грецию в морском споре с Турцией

Президент США Дональд Трамп воздержался от поддержки Греции и осуждения "турецких провокаций в восточном Средиземноморье" во время совместного заявления для прессы с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Белом доме во вторник.

Трамп молчал и перешел к другой теме («съехал», как говорится), когда Мицотакис попросил его поддержать в осуждении турецко-ливийского соглашения о морских границах, которое Афины считают незаконным и дестабилизирующим.

Греческая оппозиционная партия СИРИЗА назвала визит премьера в США "фиаско".

Как известно, 27 ноября 2019 Турция и ливийское правительство национального согласия (ПНС) подписали в Стамбуле «Меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон юрисдикции в Средиземном море». Договор меняет ранее согласованные границы, отбирая (по версии Афин) часть морского пространства и шельфа у Греции. Турецкий парламент 5 декабря ратифицировал подписанный между Турцией и Ливией документ.