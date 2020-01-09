Судан конфисковал активы бывшей правящей партии Омара аль-Башира

Судан захватил активы распущенной партии свергнутого президента Омара аль-Башира, заявил высокопоставленный член правящего суверенного совета страны.

Активы Партии национального конгресса (ПНК) были конфискованы в соответствии с законом, принятым в ноябре, который распорядился распустить партию.

Реализация закона широко рассматривается как проверка того, насколько далеко переходные власти Судана готовы или могут пойти, чтобы демонтировать систему, созданную Баширом, который был свергнут в апреле после почти трех десятилетий правления.

Активы четырех частных телеканалов и газет тоже были заморожены, но они имеют право на апелляцию, сказал Мухаммед аль-Факи, член суверенного совета, который также является заместителем главы юридического комитета по оценке активов ПНК.

«Эти учреждения финансировались из государственных средств, и мы хотим вернуть деньги суданцам», - заявил он на пресс-конференции во вторник поздно вечером.

Диаэлдин Белал, редактор газеты «Аль-Судани», одного из СМИ, чьи активы были заморожены, отверг обвинения.

«Мы не получали средства ни от кого. Они нападают на газету и свободу прессы», - сказал Белал.

Министерство финансов также пришло к Обществу аль-Коран аль-Карим, религиозной благотворительной организации, которая, по словам члена юридического комитета суверенного совета Тахи Османа, имеет связи с бывшим правительством Башира.

Осман сказал, что министерство по делам религии теперь будет управлять организацией. Общество аль-Коран аль-Карим пока не прокомментировало это решение.