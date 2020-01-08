Украина может выдать в Россию беглого чеченца

Генеральная прокуратура Украины готовится экстрадировать в Россию 30-летнего уроженца чеченского селения Шали Юсупа С.-А. в нарушение предусмотренной законодательством процедуры. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на представителя семьи Юсупа.

По словам собеседника издания, в первых числах января его родственникам в Чечне сотрудники российских спецслужб сообщили, что 9 января Юсуп С.-А. будет у них.

В то же время, по информации "Кавказ.Реалии", арестованного чеченца не уведомляли о результатах экстрадиционной проверки, которую офис генпрокурора обязан провести в соответствии с законом после того, как поступит подтверждение запроса об экстрадиции от запрашивающей страны.

По мнению правозащитников, в названные российскими силовиками сроки экстрадировать Юсупа С.-А. можно только с вопиющими нарушениями украинского законодательства.

Юсуп был задержан 1 сентября 2019 года при проверке документов, а затем арестован. В Украине ему инкриминируют незаконное хранение огнестрельного оружия.

Юсуп С.-А. находился на территории Украины нелегально. По неподтвержденной информации, он служил в одном из спецподразделений на территории Чечни, но впоследствии оставил службу и покинул Россию в поисках убежища.

В РФ его обвинили в участии в незаконных вооруженных формированиях и объявили в розыск по линии Интерпола. По информации из неофициальных источников в России, в экстрадиции Юсупа лично заинтересованы первые лица администрации Чечни.