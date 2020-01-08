Шамиля Скайповского посадили в бельгийскую тюрьму

В бельгийском Антверпене суд приговорил 50-летнего беженца из Дагестана Шамиля Маликова, известного как Шамиль Скайповский, к пяти годом заключения. Маликова признали виновным в ряде преступлений, среди которых есть и призыв к джихаду, а также насилие против неверующих, пишет издание HLN.

Также Скайповский, по словам суда, терроризировал семью: он угрожал бывшей жене и сыновьям расправой через некий «шариатский суд» – как выяснилось, один из сыновей принял буддизм.

Как установил бельгийский суд, Скайповский угрожал и порноактрисе из Дагестана Аде Махачевой: ей пришлось покинуть Россию и искать убежище за ее пределами.

Сообщается, что в телефоне у осужденного обнаружили множество фотографий с флагами ИГИЛ*, а также около пятисот роликов. Для суда явным признаком экстремиза является и тот факт, что на сотнях видео сам Скайповский говорит, что все должны следовать Исламу, а враги религии сгорят в аду, и что все христиане, евреи и последователи суфизма и шиизма прокляты. Он также говорит, что для мусульман было бы лучше, если бы победил Гитлер, передает HLN.

Психического расстройства у Скайповского не диагностировали, но отчет врачей показал, что у него завышенное самомнение.

* - запрещены в РФ