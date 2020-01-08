Правительство Индии подключает Болливуд для продвижения анти-мусульманского закона о гражданстве

Индийское правительство пригласило многочисленных звезд Болливуда и деятелей киноиндустрии на частное собрание в воскресенье, чтобы заручиться их поддержкой для нового антимусульманского закона о гражданстве, который уже вызвал недели насильственных протестов по всей стране.

Два отраслевых источника сообщили Reuters, что они получили приглашения на воскресное собрание в пятизвездочном отеле в Мумбаи.

По словам Reuters, в приглашении говорится, что мероприятие, организованное двумя высокопоставленными лидерами правящей партии премьер-министра Нарендры Моди, было направлено на «содействие обсуждения мифов и реалий, относящихся к (Закону о внесении изменений в гражданство)».

Такое обращение правительства к звездам Болливуда, многие из которых пользуются огромной популярностью среди индийцев всех вероисповеданий, и чьи соцсети могут насчитывать миллионы подписчиков, должно помочь БДП изменить негативный образ нового закона.

Закон и вызванное им возмущение ставят киноиндустрию перед дилеммой. В Болливуде есть несколько весьма известных актеров и деятелей мусульманского происхождения, но они вынуждены обслуживать преимущественно индуистское большинство населения Индии. Горстка болливудских деятелей уже осудила Закон о внесении изменений в гражданство (CAA), в то время как некоторые другие подверглись критике за то, что не высказались по этому вопросу.

Топовая болливудская актриса Дипика Падуконе во вторник посетила здание Университета Джавахарлала Неру (JNU), где в воскресенье группа про-правительственной молодежи (на пост-советском пространстве таких называют «титушками») ворвалась и жестоко избила протестующих студентов и преподавателей. Падуконе стала самым известным представителем Болливуд, который открыто поддержал студентов JNU. У актрисы давние проблемы с индуистскими фундаменталистами - еще в 2017 году политик из правящей партии (!) открыто предлагал полтора миллиона долларов за голову актрисы, сыгравшей раджпутскую царицу Падмини в скандальном фильме "Падмават".

Всего за последние пять недель протестов против САА в столкновениях с полицией были убиты 25 человек.

В субботу более 100 000 человек приняли участие в мирной акции протеста в южном городе Хайдарабаде.

Напомним, что закон предполагает дать гражданство немусульманским беженцам из мусульманских стран, но при этом исключает самих мусульман, потому что у них дескать есть свои страны. Мусульмане Индии и правозащитники считают этот закон дискриминационным и анти-мусульманским.