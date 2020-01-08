Ливия: силы ПНС сообщают, что сдали Сирт, чтобы избежать кровопролития

Силы международно признанного правительства национального согласия Ливии (ПНС) заявили, что они покинули стратегический прибрежный город Сирт, чтобы избежать кровопролития, после того как их восточные соперники быстро вошли и взяли город под свой контроль.

Напомним, что в понедельник силы ливийского генерала Халифы Хафтара заявили, что они вошли в город и взяли под свой контроль большие части.

Халед аль-Маджуб, представитель самозваной ЛНА, заявил, что боевики захватили «все районы, окружающие город», включая авиабазу Аль-Кардабия, прежде чем двинуться к центру города.

Тем не менее, в понедельник ПНС еще отрицали информацию о падении Сирта, как слухи в поддержку лидера ЛНА.

Однако уже во вторник Силы защиты Сирта, союзник ПНС, заявили, что они отступили из города.

«Изучив ситуацию, наши силы приняли решение вывести войска за пределы Сирта, а затем дождаться приказов», - говорится в заявлении Сил защиты Сирта.

«Наши силы все еще сохраняют свои полные возможности, и наш вывод из Сирта - не конец».

Представитель Сил защиты Сирта заявил, что группировка была выведена «для спасения крови мирных жителей и сил молодежи» в Сирте, добавив, что ЛНА получила помощь от «спящих ячеек» в городе с населением 120 000 человек.

Он также обвинил боевиков ЛНА в поджогах домов и грабежах в Сирте после захвата города в понедельник.

Разумеется сами ЛНА отрицают какие-либо преступления.

«Это не наши действия или действия ливийской армии. Наоборот, нас приняли с одобрением», - заявил представитель ЛНА агентству Рейтер.

Захват Сирта стал важным успехом для Хафтара, который с апреля предпринимает военное наступление на столицу страны, Триполи, где базируется ПНС, чтобы попытаться расширить свой контроль над обширной, в основном пустынной, страной.

Сирт находится к западу от важных нефтяных экспортных терминалов, также контролируемых Хафтаром, и стратегически расположен на маршрутах поставок между восточной, западной и южной Ливией.

Город расположен в центре ливийского побережья Средиземного моря, и его контролировали силы ПНС, с тех пор, как они изгнали группировку ИГИЛ* из города с помощью воздушных налетов США в конце 2016 года.

Во вторник источник в ЛНА также сообщил, что их силы столкнулись с силами Мисраты в районе Абу-Грейн, между Сиртом и Мисратой.

С начала ожесточенной кампании за Бенгази, второго города Ливии, в 2014 году, Хафтар постепенно расширил свой территориальный контроль по всей североафриканской стране.

В апреле прошлого года Хафтар начал военную кампанию по захвату Триполи, но до сих пор не смог продвинуться в пределы города.

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