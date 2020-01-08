Иран нанес ракетные удары по базам коалиции в Ираке

Иран выпустил более десятка ракет по двум иракским военным базам, где расположены войска США. Информацию подтвердил Пентагон.

Ракеты, выпущенные по базе Айн-аль-Асад в провинции Анбар и по базе в Эрбиле рано утром в среду стали ответом Ирана на убийство американцами генерала КСИР Касима Сулеймани в Ираке на прошлой неделе.

По словам иранских властей, ракетный удар привел к гибели 80 американских «террористов» (Иран вчера признал армию США террористической организацией). Тем не менее, почти все страны, солдаты которых находятся на этих базах, сообщают, что их военнослужащие не пострадали.

В заявлении иракских военных говорится, что в ночь с 1:45 до 2:15 по авиабазе Айн-Асад и по базе в Эрбиле было выпущено 22 ракеты, однако среди иракских сил никто не пострадал.

В заявлении также говорится, что две из 17 ракет, нацеленных на базу Айн аль-Асад, не сработали.

Дания и Норвегия — их солдаты расположены на этих базах — также сообщили, что никто не пострадал.

США также подтвердили, что ни один американский солдат не пострадал. Итого, пока что можно сказать, что ответ Ирана оказался холостым выстрелом в воздух.

Единственным вероятно значимым итогом ночного ракетного удара стало подорожание нефти.

Впрочем, Иран обещает, что это был лишь первый шаг и что акции возмездия повторятся. При этом иранцы убеждают весь мир, что не хотят войны.