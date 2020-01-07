Будет ли "Иракнаш"?

Какой уже день не утихает скорбь ватной общественности по безвременной кончине мученика русского и шиитского мира Касима нашего Сулеймани.

Не может остановиться даже член Российского Еврейского Конгресса Владимир Соловьев, в обычное время направо и налево раздающий всем ярлыки антисемита, а сейчас воспевающий человека, призывавшего уничтожить Израиль (но на деле уничтожавшего только суннитов в Сирии).

А ватные военные пропагандисты под тэгом МестьЗаСулеймани теперь сообщают в своих телеграм-каналах каждую новость о падении ржавой ракеты, выпущенной шиитскими мстителями, где-нибудь в районе американского посольства.

Сами мстители в своем логоворе - Иране - пока ограничиваются страшными угрозами и не менее страшными решениями: от обещаний завалить Америку гробами американских солдат до признания иранским парламентом Пентагона террористической организацией.

Впрочем, их лидеры, видимо, хорошо понимают пределы своих реальных возможностей, которые можно описать русской поговоркой "молодец среди овец, а против молодца - сам овца", а потому пытаются выставить вместо себя на бой с врагом безотказных "братушек". Так, Каис аль-Казайли, глава шиитского ополчения Ирака "Хашд аш-Шааби", призвал заменить американские войска в этой стране на войска... России и Китая.

Такое заявление он сделал после того, как парламент Ирака призвал его правительство к удалению американских войск из страны. Видимо, командир прекрасно отдает себе отчет в том, что без внешней помощи там быстро произойдет повторение истории с ИГИЛ, когда потеряв Мосул и Фалуджу нынешние бравые угрожатели американцам дрожали от страха за Багдад.

Ну а, "русские братья" - если их запрягли в Сирии, почему бы их не подпрячь и в Ираке? Тем более, вон, Пригожин уже всю Африку осваивает - Халифа Хафтар наступает в Ливии.

Не беспокоит шиитского командира и перспектива появления в древней земле Ислама китайских коммунистических идолопоклонников, которые насильно кормят свининой и поят алкоголем мусульман Восточного Туркестана, заставляя их отказываться от своей веры - видимо, для борьбы с суннитами можно пойти и на это, главное, чтобы без американцев.

Воспользуются ли столь "привлекательным" предложением в Москве? Вопрос непростой. С одной стороны, соблазн влезть в еще одну войну должен быть велик - как говорится, "сгорела хата, гори и сарай". С другой стороны, столь явное сближение с шиитским лагерем на фоне его конфронтации уже не с суннитами, а с Трампом, опирающимся на поддержку хасидов, может не понравиться начальству Владимира Соловьева и Российского Еврейского Конгресса и очевидно потребует согласования такого решения Москвой со вторым центром "Русского мира".