В Махачкале прошла акция в поддержку Абдумумина Гаджиева

Коллеги и сторонники сотрудника газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева провели в Махачкале серию одиночных пикетов. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Акция в поддержку журналиста прошла на перекрёстке улиц Гамзатова и Дахадаева. Сообщается, что кроме друзей и журналистов, поддержать Гаджиева пришли и посторонние люди.

"Мы чувствуем колоссальную поддержку. Особенно активны автомобилисты, почти каждая третья машина сигналит, поддерживает нас", - заявили представители "Черновика".

По словам пикетчиков, сотрудники полиции подъехали к месту проведён я акции, но попыток помешать не было. Но силовики записали данные нескольких участников пикета.

Напомним, по версии следствия, Гаджиев побуждал читателей газеты вносить пожертвования в благотворительный фонд, из которого они якобы передавались экстремистам.

Сам журналист отрицает обвинения. Коллеги Гаджиева также считают уголовное дело сфабрикованным. Один из свидетелей, дававший показания на журналиста, жаловался на пытки. ПЦ "Мемориал" признал Гаджиева политическим заключённым.