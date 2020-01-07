В Таджикистане задержали десятки подозреваемых "Братьев-мусульман""

В Таджикистане задержаны 27 человек по подозрению в связях движением «Братья-мусульмане»*. Об этом сообщает «Озоди» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Предполагаемых членов «Братьев-мусульман» задержали в первых числах января в нескольких регионах страны — в городах Душанбе, Вахдат, районе Рудаки, в Согдийской и Хатлонской областях. Среди задержанных есть преподаватели вузов, бывшие учителя, а также глава одного из сельсоветов. Известны имена двух подозреваемых: это имамы Исмоил Каххоров из Вахдата и Абдулло Мукамилов из района Рудаки. Пока никому из задержанных обвинение не предъявлено. По информации «Озоди», число задержанных может вырасти.

«Нашего родственника задержали 2 января, с тех пор мы его не видели. Он был задержан по заявлению священнослужителя — брата жены. Во время обыска сотрудники милиции конфисковали несколько религиозных книг. Они обыскали весь дом и даже коровник», — рассказал на условиях анонимности родственник одного из подозреваемых.

Сайт «Ахбор» сообщает о задержании 150-200 человек и отмечает, что среди них есть иностранец — египтянин по имени Байюми, который работал преподавателем в одном из душанбинских вузов.

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