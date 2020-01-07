Коалиция во главе с США объявила Ираку, что готова покинуть страну

Возглавляемая США международная коалиция в Ираке проинформировала иракских военных о том, что она готовится к «выходу из Ирака». Об этом сообщили издания AFP и Reuters.

Сообщение поступило на следующий день после того, как иракский парламент призвал правительство изгнать иностранные войска после убийства иранского генерала Касима Сулеймани в Багдаде.

Как сообщает AFP, командующий американских сил бригадный генерал Уильям Сили направил письмо руководителю командования совместных операций Ирака.

В письме говорилось, что войска "будут в течение ближайших дней и недель перегруппировываться для подготовки к дальнейшему движению".

В письме, как сообщается, добавлено: «Мы уважаем ваше суверенное решение предписать наш выход».

Как сообщает AFP, представитель министерства обороны США и представитель министерства обороны Ирака подтвердили, что письмо настоящее, и что оно было доставлено.

Reuters сообщило, что иракский военный источник также подтвердил, что письмо является подлинным. Представитель Пентагона заявил, что не может сразу подтвердить подлинность письма.