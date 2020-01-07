Авиаудары сирийского режима убили семью беженцев в Идлибе

По меньшей мере 17 человек погибли в результате авиаударов асадитского режима и России в Сирии с воскресенья, причем более десятка человек погибли в результате удара, направленной против беженцев в удерживаемом повстанцами городе Ариха, северная провинция Идлиб.

Информационный центр сирийской гражданской обороны, более известной как «Белые каски» в Идлибе, сообщил, что среди убитых в Арихе было восемь детей и две женщины, в то время как десятки человек получили ранения. «Белые каски» опубликовали имена погибших в возрасте от 10 до 75 лет.

Корреспондент сирийского телеканала Orient News сообщил, что самолет режима сбросил бомбу на шоссе М4, которая соединяет порт Латакия с Алеппо и восточной Сирией.

Шоссе проходит через Ариху, и воздушный удар пришелся по семье беженцев, сидевшей возле дороги.

Вчера утром женщина и ребенок также были убиты в результате авиаудара по городу Саракеб. Сирийская гражданская оборона заявила, что два человека были убиты в результате другого взрыва в удерживаемой повстанцами западной провинции Алеппо.

Режим и его союзница Россия усилили свои авиаудары по удерживаемой оппозицией провинции Идлиб с 15 декабря, убив сотни людей. Считается, что Россия и режим хотят взять под контроль стратегическое шоссе М5, которое связывает Дамаск с Алеппо и турецкой границей.

По данным ООН, около 300 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате забастовок режима с середины декабря. Город Маарет-ан-Нуман, в котором когда-то проживало 110 000 человек, сейчас почти полностью покинут.

Сирийская группа быстрого реагирования сообщила Совету Безопасности ООН в понедельник, что в 2019 году в общей сложности 1 294 558 человек из примерно 4 350 000 жителей Идлиба - 28,8% от общей численности населения - были перемещены, и что 526 гражданских объектов, включая школы, больницы и рынки были уничтожены асадитами и их союзниками.

Многие люди бежали в провинцию Идлиб из других частей Сирии еще в начале девятилетнего конфликта в стране. Агентства по оказанию помощи опасаются гуманитарной катастрофы в случае продолжения авиаударов режима, особенно в зимних условиях.

«Зимние условия усугубляют тяжелую гуманитарную ситуацию», - заявил в прошлую пятницу представитель ООН Фархан Хак. «Семьи бегут под проливным дождем, а ночью температура близка к нулю».

Многие из недавно перемещенных беженцев живут под открытым небом, потому что им не хватает места в лагерях беженцев и укрытиях.

Более 500 000 человек были убиты в Сирии с 2011 года, когда режим жестоко подавил продемократические протесты, вызвав вооруженное восстание.