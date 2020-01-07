Почему ОАЭ заменяет марокканских полицейских на бангладешцев?

Заместитель премьер-министра Абу Даби Мансур бен Заид приказал сократить число марокканцев, служащих в полиции Эмиратов, с 916 до примерно 600 и заменить их бангладешцами. Об этом сообщает Middle East Monitor со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах ОАЭ.

Как сообщает издание, нынешнее решение принимается в момент ухудшения отношений между Рабатом и Абу-Даби, тем более что эти две страны расходятся друг с другом в отношении конфликта в Ливии.

В то время как ОАЭ вместе с Саудовской Аравией и Египтом поддерживают генерала Халифа Хафтара, правительство национального согласия (ПНС) пользуется поддержкой Марокко.

Королевство Марокко также сыграло ключевую роль в организации и разработке Соглашения ООН 2015 года в Схирате. Вопреки позиции ОАЭ, Марокко также выбрало нейтралитет в продолжающейся блокаде Катара.

Ранее в прошлом году Рабат обвинил Эр-Рияд и Абу-Даби в организации саботажа в королевстве, когда был показан документальный фильм о позиции Марокко в региональном конфликте в Западной Сахаре, из-за чего Марокко отозвало своих послов из обеих стран.

Кроме того, высказано предположение, что дополнительной причиной может быть тот факт, что правительство в Марокко рассматривается как происламистское по сравнению с эмиратскими властями. Из-за этого ОАЭ предпочитают набирать сотрудников полиции в Бангладеш, чье правительство является светским.