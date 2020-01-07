Израиль одобрил более 1900 новых домов для еврейских поселенцев- НПО

Израиль одобрил строительство почти 2000 новых домов для еврейских поселенцев на оккупированных палестинских территориях, сообщила в понедельник группа по борьбе с поселениями.

Организация Peace Now («Мир сейчас») сообщает, что около 800 единиц жилья получили окончательные разрешения, необходимые для начала строительства. Она заявляет, что первоначальные согласия были даны для дополнительных 1150 домов. Расчетные проекты требуют нескольких раундов согласований.

Зеленый свет был дан в воскресенье и понедельник, сообщила группа, добавив, что 89 процентов новых домов будут возведены в «поселениях, которые Израилю, возможно, придется эвакуировать в соответствии с будущим мирным соглашением с палестинцами».

Согласно Peace Now, строительство поселений значительно возросло при премьер-министре Биньямине Нетаньяху и его союзнике президенте США Дональде Трампе.

Нетаньяху борется за свое политическое выживание, столкнувшись с обвинениями в коррупции и не сумев сформировать новое коалиционное правительство после апрельских и сентябрьских выборов.

Премьер-министру, которому в ноябре были предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и подрыве доверия, сейчас предстоят третьи всеобщие выборы в марте.

«Несмотря на отсутствие четкого мандата, для этого временного правительства это обычное дело - продолжать массовую пропаганду вредного и ненужного строительства на оккупированной территории и в местах, которые Израилю придется эвакуировать», - говорится в заявлении Peace Now.

«Нетаньяху продолжает саботировать перспективы мира, втягивая Израиль в антидемократическую реальность единого государства, напоминающую апартеид».

Напомним, что Израиль оккупировал Западный берег и Восточный Иерусалим в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Его поселения на оккупированных территориях считаются незаконными по международному праву и широко рассматриваются как главное препятствие на пути к миру.

Приблизительно 600 000 израильских поселенцев живут на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Израилем Восточном Иерусалиме среди примерно 2,9 миллиона палестинцев.

В конце прошлого года администрация Трампа заявила, что больше не будет считать израильские поселения на оккупированных территориях незаконными.

Нетаньяху приветствовал этот шаг, в то время как палестинцы справедливо возмутились.

Вместе с тем Европейский союз, Организация Объединенных Наций и другие подчеркивают, что они продолжают считать поселения незаконными.

В прошлом месяце главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге объявила, что она считает, что есть основания для расследования израильской политики поселений на оккупированном Западном берегу и что они могут представлять собой военное преступление.

Прокурор Фату Бенсуда попросила МУС определить, обладает ли она юрисдикцией, прежде чем начать официальное расследование.