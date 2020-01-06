Явленный "мессия" Трамп против ожидающих "скрытого мессию"

Раскрутка маховика конфронтации между Трампом и иранскими "аятоллами" порождает весьма интересный вопрос - на что в своих действиях опирается каждая из сторон?

Широко распространен такой взгляд, что в Иране и его руководство, и миллионы иранцев верят в приход "сокрытого имама" и с нетерпением ждут его, а американцы в лице Трампа - это такие примитивные ковбои, которые живут только ради пикников с барбекю. А раз так, вторые в отличие от первых никогда не пойдут в этой конфронтации до конца.

Однако это крайне превратный взгляд и на американское общество в целом, и конкретно на Трампа. Лишней иллюстрацией чего стало недавнее выступление последнего в одной из церквей Майами перед сторонниками движения "Евангелие процветания". В ходе него он, кстати, сделал заявление, затрагивающее всех религиозных жителей США - пообещал принять закон, обеспечивающий право учеников и учителей молиться во всех учебных учреждениях страны.

Но, беря под защиту от нападок атеистов всех религиозных американцев, и будучи эксклюзивным лоббистом иудейско-сионистских кругов (в частности, движения ХАБАД, к которому принадлежат его зять Джаред Кушнер и дочь Иванка Трамп), Дональд Трамп в первую очередь является креатурой американских христиан-евангелистов, многие пасторы которых уже объявили его ни много, ни мало - "Мессией".

Именно представители этой христианской номинации дали ему голосов больше, чем какая-либо другая община - 80% от всех их избирателей. При этом они являются самым многочисленным религиозным сообществом США - примерно каждый 4-й американец идентифицирует себя с этой конфессией, численность которой таким образом насчитывает около 60 миллионов человек.

А теперь давайте сравним. Все население Ирана сегодня насчитывает около 80 миллионов человек. Примерно 90% из них составляют шииты - те, которые согласно указанному выше стереотипу, ждут - не дождутся своего "сокрытого имама".

Однако сколько из этих номинальных шиитов являются реальными, а тем более фанатичными последователями данного учения? Регулярно вспыхивающие в Иране акции протестов выявляют распространенность среди их участников антиклерикальных настроений. Кроме того, не секрет, что миллионы номинальных иранских шиитов, в особенности молодых, просто создают видимость соблюдения религиозных предписаний, которые давно превратились для них в обременительную условность.

Так что, кто больший фанатик - объявленный мессией Трамп или ожидающие скрытого мессию "аятоллы", и где больше реальных фанатиков - в Иране или США, это еще большой вопрос.

Но каким бы ни был ответ на него, приведенные нами факты лишний раз подтверждают - те, кто в очередной раз поспешили отправить религию в "музей истории", опять ошиблись...