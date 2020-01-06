Президент Узбекистана назвал условие для признания оппозиции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце декабря назвал условия для признания оппозиции. По его словам, в Узбекистане может существовать политическая оппозиция, однако она должна появиться «внутри страны».

Такое мнение высказал Мирзиёев во время встречи с молодежью в школе имени Аль-Хорезми, сообщает Gazeta.uz. Общаясь с аудиторией, президент коснулся не только вопросов работы с молодежью, но и затронул общественно-политическую тематику.



«В Сети обсуждается оппозиция. Какую пользу она принесла? Я как президент не против, но нужно создавать среду, чтобы она появилась у нас, [чтобы это были люди,] которые знают проблемы народы, пережили [вместе с ним] все проблемы, которые пили воду здесь и ели хлеб здесь», — заявил президент, подчеркнув, что не допустит в стране появления оппозиции, которая «импортируется извне».

Итого, рецепт Мирзиёева для оппозиции таков - изгнать репрессиями всю оппозицию из страны, а затем ждать ту, что появится внутри страны.