Дагестанский муфтият критикует жителей республики за роскошные свадьбы и похороны

Жители Дагестана соревнуются друг с другом в том, кто больше потратит денег на свадьбу или похороны. Об этом заявил заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов, призвав мусульман отказаться от такой практики.

"Например, что сегодня происходит в проведении свадебных торжеств? Один узнает, сколько потратил его сосед на свадьбу своей дочери, и ставит цель потратить еще больше. А на что он тратит? Даже не на еду, а на то, без чего эта свадьба могла бы и обойтись. Ненужные траты", - говорит заммуфтия на видео, опубликованном пресс-службой Духовного управления мусульман республики.

Как отмечает Салимов, это явление сегодня достаточно распространено в дагестанском обществе.

"Даже в похоронных обрядах умудряются соперничать, чтобы люди сказали, что вот он на это мероприятие потратил столько-то миллионов", - добавил он.