ОАЭ откроют свою первую атомную станцию

Эмиратовские СМИ сообщили, что первая атомная электростанция в ОАЭ начнет свою работу в первом квартале 2020 года.

Официальные источники в государственной корпорации Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) сообщили «Аль-Иттихад», что первый реактор АЭС в Бараке проходит эксплуатационные испытания и подготовку, добавив, что он «скоро» получит лицензию на эксплуатацию от Федерального органа ОАЭ по атомной энергетике.

«Затем завод начнет загружать ядерное топливо, начнет вырабатывать электроэнергию и перейдет на полную коммерческую эксплуатацию в течение нескольких месяцев», - добавил источник.

Чиновники ENEC добавили, что правительственная организация «готовится начать испытания второго реактора станции». «Этот шаг - начало мирных операций в области ядерной энергии по всему арабскому миру», - отметили источники.

Барака - первая в ОАЭ - крупнейшая четырехреакторная атомная электростанция в мире с производственной мощностью 5600 мегаватт.

Столица ОАЭ Абу-Даби владеет примерно шестью процентами разведанных мировых запасов нефти и зависит главным образом от нефтяных доходов. Как и другие страны в регионе, ОАЭ стремятся диверсифицировать свои энергопоставки и развивать альтернативные источники дохода. Другие арабские страны, в том числе Саудовская Аравия и Египет, также объявили о ядерных проектах для обеспечения энергией своего растущего населения и промышленности.