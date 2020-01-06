Иран окончательно вышел из ядерной сделки

Иран заявил, что он больше не будет соблюдать ограничения на обогащение ядерного урана, согласно договору 2015 года с мировыми державами, после того, как генерал Сулеймани был убит в результате воздушного налета США в пятницу.

Воскресное объявление означает, что Иран отказывается от ключевых положений соглашения, заключенного между Ираном, пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией, которые не позволяют ему иметь достаточно материалов для создания атомного оружия.

Иран настаивает на том, что он остается открытым для переговоров с европейскими партнерами, которые до сих пор не смогли предложить Тегерану способ продажи его нефти за границу, в обход санкций США.

Он также не отказался от прежних обещаний, что он не будет искать ядерного оружия.

Тем не менее, это объявление представляет собой самую очевидную угрозу распространения ядерного оружия, которую Иран сделал с тех пор, как президент Дональд Трамп в одностороннем порядке отказался от соглашения в мае 2018 года.

Это также еще больше усиливает напряженность в регионе, поскольку давний враг Ирана Израиль обещал никогда не допустить, чтобы у Ирана была своя атомная бомба.

В ответ лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали Иран соблюдать соглашение.

«Мы призываем Иран отозвать все меры, которые не соответствуют ядерному соглашению», - говорится в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануила Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Объявление Ирана прозвучало после того, как другой иранский чиновник заявил, что рассмотрит вопрос о принятии еще более жестких мер в связи с убийством генерала Касима Сулеймани в пятницу.

Государственное телевидение Ирана процитировало заявление администрации президента Хасана Рухани, в котором говорится, что страна не будет соблюдать ограничений на его обогащение, количество накопленного обогащенного урана, а также исследования и разработки в своей ядерной деятельности.

«Правительство Исламской Республики Иран в своем заявлении объявило о пятом и последнем шаге в сокращении обязательств Ирана в соответствии с ядерной сделкой», - сообщила государственный телекомпания. «Исламская Республика Иран больше не сталкивается с какими-либо ограничениями в операциях».

Международное агентство по атомной энергии, наблюдающее за программой Ирана, пока не прокомментировало заявление.

Однако Иран заявил, что его сотрудничество с МАГАТЭ будет "продолжаться, как и прежде".