Иракский парламент призвал изгнать войска США из страны

В воскресенье парламент Ирака принял резолюцию, в которой правительству предписывается прекратить присутствие иностранных войск в Ираке и обеспечить, чтобы они ни по какой причине не использовали его землю, воздух и воду.

У США, которые в пятницу убили топового иранского генерала Касима Сулеймани, в Багдаде, есть приблизительно 5200 военнослужащих в стране. Хотя формально, эта же резолюция касается и турецких войск, которые проводят операцию против РПК на севере страны.

«Правительство обязуется отозвать свою просьбу о помощи со стороны международной коалиции, борющейся с «Исламским государством»*, в связи с прекращением военных действий в Ираке и достижением победы», - говорится в резолюции.

«Иракское правительство должно приложить усилия для прекращения присутствия любых иностранных войск на иракской земле и запретить им использовать его землю, воздушное пространство или воду по любой причине».

Примечательно, что за резолюцию отказались голосовать все курдские и большинство суннитских депутатов. Так что в целом резолюция воспринимается как документ шиитской мобилизации.

Президент США Дональд Трамп ответил в воскресенье угрозами санкций против Багдада, и заявил, что, если войска действительно уйдут, Багдад должен будет заплатить Вашингтону за стоимость находящейся там авиабазы.

«У нас там очень дорогая авиабаза. Строительство стоило миллиарды долларов задолго до моего времени. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за это », - заявил Трамп журналистам в Air Force One, сообщает Reuters.

Трамп сказал, что если Ирак попросит американские войска уйти, и это не будет сделано на «дружественной основе», на Ирак наложат санкции, равные которым страна никогда не видела, и по сравнению с которыми померкнут даже антииранские санкции.

Принятие резолюции в парламенте произошло, когда военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил, что ответ его страны на убийство Сулеймани будет военным и будет нацелен на «военные объекты».

В то же время бывший министр обороны Хосейн Дехган заявил в воскресенье CNN, что его страна не стремится к войне с США.

Лидер про-иранской шиитской группировки «Хизболла» Сайед Хасан Насралла заявил в воскресенье, что американские военные на Ближнем Востоке заплатят за убийство Сулеймани, и что американские солдаты и офицеры вернутся домой в гробах.

Насралла, выступая по телевидению с обращением, отмечающим смерть Сулеймани, сказал, что реагирование на убийство является обязанностью не только Ирана, но и его союзников в регионе.

Он сказал, что нападения на военное присутствие США на Ближнем Востоке будут "справедливым наказанием" за убийство Сулеймани.

«Когда гробы американских солдат и офицеров начнут везти... в Соединенные Штаты, [президент США Дональд] Трамп и его администрация поймут, что они действительно потеряли регион и проиграют выборы», - сказал Насралла, имея в виду президентские выборе в 2020 году в США в ноябре.

Насралла сказал, что такой подход заставит Соединенные Штаты уйти с Ближнего Востока "униженными, побежденными и в ужасе ... как они ушли в прошлое".

Он также сказал, что гражданское население США в регионе «не должно быть затронуто», потому что в противном случае это послужит повестке дня Трампа.

Между тем, международная коалиция, борющаяся против ИГИЛ*, приостановила операции, чтобы ее силы могли сосредоточиться на защите американских, британских и других войск на базах в Ираке, сообщила газета Guardian в воскресенье.

В заявлении Операции «Непоколебимая решимость» говорится, что возглавляемая США коалиция «полностью привержена» защите своих баз в свете «повторных ракетных атак» со стороны про-иранских ополченцев в течение последних двух месяцев.

«У нас есть свои вооруженные силы»

Парламентские резолюции, в отличие от законов, не являются обязательными для правительства, но премьер-министр Ирака Адель Абдуль-Махди ранее призывал парламент прекратить присутствие иностранных войск в стране.

«Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, это остается лучшим для Ирака в принципе и практически», - сказал Абдуль-Махди.

После убийства в пятницу, которое также включало в себя смерть лидера иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, даже соперничающие политические лидеры демонстрируют необычное единство, призывая к изгнанию американских войск из Ирака.

«Нет необходимости присутствия американских сил после победы над ИГИЛ*, - сказал Аммар аль-Шибли, шиитский депутат и член парламентского юридического комитета, перед парламентским заседанием.

Несмотря на десятилетия вражды между Ираном и США, проиранские ополченцы и войска США сражались бок о бок во время войны Ирака в 2014-2017 годах против ИГИЛ. Американские военные нахваливали шиитских боевиков примерно также, как они нахваливали в Сирии боевиков РПК.

Абдуль-Махди, который занимает пост исполняющего обязанности премьер-министра после ухода в отставку в ноябре на фоне уличных протестов, призвал в пятницу парламент созвать внеочередную сессию для принятия законодательных мер по защите суверенитета Ирака.

Хади аль-Амири, главный кандидат на смену Аль-Мухандису, повторил свой призыв к американским войскам покинуть Ирак в субботу во время похоронной процессии для тех, кто погиб в результате нападения.

Многие иракцы, в том числе противники Сулеймани, выражают гнев в адрес Вашингтона за то, что американцы убили его и Мухандиса на иракской земле, и потенциально втянули их страну в еще один конфликт.

«Унизительный выход»

Популярный шиитский клирик Моктада ас-Садр сказал, что резолюции о высылке иностранных войск не достаточно. Он призвал местные и иностранные ополченческие группировки объединиться.

«Я считаю, что этого слабого ответа недостаточно в качестве ответа на нарушение американцами суверенитета Ирака и региональной эскалации», - сказал Садр, который является лидером крупнейшего блока в парламенте, в письме к ассамблее.

Садр сказал, что соглашение о безопасности с США должно быть немедленно отменено, посольство США должно быть закрыто, американские войска должны быть унизительно изгнаны, а связь с Вашингтоном должна быть криминализована.

«Наконец, я призываю конкретно иракские группы сопротивления и группы за пределами Ирака, в целом, немедленно встретиться и объявить о создании Международных легионов сопротивления», - сказал он.

Также Моктада ас-Садр объявил о реактивации т. н. «Армии Махди» - шиитской вооруженной группы, которая устроила как минимум два восстания против американского присутствия в 2000-х годах. Армия была деактивирована в 2008 году, а сам Садр занялся легальной политикой. Но сейчас видимо пришло время не совсем формальной политики.

* - запрещены в РФ