Дарфур: межэтническое насилие унесло десятки жизней

По меньшей мере 24 человека были убиты в результате нападения на лагерь беженцев в суданском штате Западный Дарфур. Для того, чтобы успокоить разгоревшееся насилие, на место событий прибыли высокопоставленные чиновники из Хартума.

По словам пресс-секретаря совместной миротворческой миссии Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре, ЮНАМИД, Ашрафа Эйссы, лагерь Криндинг к востоку от столицы провинции Эль-Генейны, подвергся рейду в воскресенье и понедельник.

«Члены арабских племен пришли в лагерь беженцев и начали стрелять, убивать и сжигать», - сказал он агентству Reuters в среду.

«Затем родственники пошли в больницу и угрожали персоналу больницы оружием и уничтожили банк крови ... а когда полицейский от правительства Судана попытался вмешаться, его застрелили».

В среду высокопоставленные официальные лица, в том числе член суверенного совета генерал Мохамед Хамдан Дагало и премьер-министр Абдалла Хамдок, прибыли в Генейну и были проинформированы о ситуации в области безопасности, говорится в заявлении совместного военно-гражданского совета.

По словам представителей ЮНАМИД, ситуация в регионе остается очень напряженной.

Сообщается, что по меньшей мере 17 человек были ранены в результате насилия вокруг Генейны, хотя число жертв еще может возрасти. Многие люди из лагеря бежали в Генейну или близлежащие горы.

Высокопоставленный чиновник здравоохранения и представитель местной группы помощи сказали, что по меньшей мере 36 человек были убиты, включая женщин и детей.

Представитель министерства здравоохранения сообщил агентству Associated Press, что около 60 человек получили ранения и что 49 из них были доставлены в Хартум для лечения.

Местный журналист сообщил, что насилие распространилось на окрестности, по меньшей мере 10 деревень были сожжены, и некоторые люди пытались бежать через границу в Чад.

Адам Регал, представитель местной организации, которая помогает управлять лагерями беженцев в этом районе, сказал, что грабежи и уничтожение имущества боевиками происходили как минимум в трех лагерях в Генейне.

Судан находится на хрупком пути к демократии после свержения Аль-Башира в апреле. Посредничество в установлении прочного мира в Дарфуре и других частях Судана является одной из главных проблем, стоящих перед совместными военно-гражданскими властями страны.

Повстанческие группировки из Дарфура в настоящее время приостановили мирные переговоры с правительством в ответ на недавние столкновения между племенами и призвали провести расследование.

Одним из ключевых приоритетов переходного правительства является прекращение восстания в обширных провинциях Судана с целью сокращения военных расходов, которые занимают значительную часть национального бюджета.