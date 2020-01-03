Боевики СДС в Сирии напали на больницу в Дейр-аз-Зоре

Вооруженные люди, предположительно боевики Сирийских демократических сил (СДС), ворвались в больницу в Аль-Касре, восточная Сирия, избив нескольких ее работников.

Вспышка насилия в среду заставила жителей города протестовать, перекрыв дорогу, ведущую в больницу, и поджигая автомобильные шины.

Местные источники сообщают, что боевики, принадлежащие к Военному совету Дейр-аз-Зора под контролем СДС, напали на врачей, медсестер и других сотрудников в больнице.

В социальных сетях разошлось видео, на котором вооруженный боевик ударил мужчину, одетого в синие скрабы, автоматом, в результате чего тот рухнул на пол.

Видеозапись с камеры наблюдения также показывает, как вооруженные люди патрулируют коридор и входят в несколько комнат.

Одна медсестра была так тяжело ранена, что ее отправили в реанимацию. Пока остается загадкой точная причина для нападения.

Больница Аль-Касра приостановила свою деятельность в знак протеста против нападения, а также для защиты своих сотрудников, в то время как жители вышли на улицы в знак протеста, требуя привлечения к ответственности виновных в нападении.

Больница обслуживает более 600 000 человек в западных сельских районах провинции Дейр-аз-Зор.

С тех пор, как СДС захватили часть провинции Дейр-аз-Зор в 2017 году, жители выражали гнев из-за принудительного набора местных арабских жителей в СДА, а также задержания многих людей по подозрению в связях с ИГИЛ*.

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