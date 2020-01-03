Австрийская коалиция правых и левых договорилась бороться с хиджабами в школах

Соглашение между консерваторами и зелеными о формировании правящей коалиции в Австрии включает в себя запрет на ношение хиджабов в школе до 14 лет и превентивное содержание под стражей для потенциально опасных лиц.

Все эти меры являются частью того, что консервативный лидер Себастьян Курц описывает как жесткую позицию по поводу нелегальной иммиграции и «политического ислама». Аналитики сходятся во мнении, что эти меры обращены по сути к его электоральной базе, а также к разочаровавшимся бывшим сторонникам крайне правых, коалиция которых с его партией рухнула в мае.

Соглашение, детали которого стороны обрисовали в четверг, также содержит уступки экологическим требованиям зеленых, включая повышение налогов на перелеты из Австрии.

Сделка, достигнутая в среду, позволит Курцу занять пост канцлера и впервые приведет к власти зеленых.

На пресс-конференции с лидером «зеленых» Вернером Коглером Курц назвал соглашение «лучшим из двух миров».

В этой соглашении примечательно то, как «правые консерваторы» легко договорились с левыми зелеными о репрессивных мерах в отношении мусульман, включая запрет девочкам до 14 лет носить платок в школах. Это мало кого удивляло, когда партия Курца находилась в коалиции с крайне правыми, однако все те же условия теперь принимают и зеленые.

В числе спорных условий также есть и возрождение плана превентивного содержания под стражей потенциально опасных лиц, даже если они не совершили преступление. Предыдущая коалиция выдвинула это условие после смертельного удара ножом, который совершил проситель убежища в феврале.

Вероятно, многим сторонникам зеленых будет сложно проглотить такие меры. Соглашение о коалиции все еще должно быть одобрено высшим директивным органом Зеленых, Федеральным Советом, в субботу.

Хотя немногие ожидают, что Федеральный совет, в состав которого входят различные стороны, такие как местные и национальные законодатели, заблокирует сделку, вопросы иммиграции и безопасности, вероятно, будут постоянными источниками трений внутри коалиции.