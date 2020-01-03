Парламент Турции одобрил развертывание турецких войск в Ливии

Парламент Турции одобрил законопроект о развертывании войск в Ливии в поддержку признанного Организацией Объединенных Наций правительства национального согласия (ПНС). Принятый законопроект прокладывает путь к расширению военного сотрудничества, несмотря на критику со стороны оппозиционных законодателей.

Спикер парламента Мустафа Шентоп заявил в четверг, что за законопроект проголосовали 325 депутатов, тогда как против было подано 184 голоса.

Правительство пока не раскрыло подробностей о возможном развертывании турецких войск. Законопроект позволяет правительству принять решение о масштабах, объеме и сроках любой миссии.

Как и ожидалось, в пользу законопроекта проголосовали правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана, и ее союзники из Партии националистического движения (ПНД). Все значительные оппозиционные партии проголосовали против законопроекта.

Парламент прервал свои зимние каникулы, чтобы рассмотреть события в ливийской столице Триполи, где силы под контролем ПНС противостоят возобновившемуся наступлению мятежного командира Халифы Хафтара.

Премьер-министр ПНС Файез аль-Саррадж и президент Эрдоган в ноябре подписали два соглашения, касающихся демаркации морской границы и расширения сотрудничества в области безопасности.

Хотя Эрдоган и его сторонники старались представить необходимость развертывания турецкого контингента в Ливии исключительно турецкими национальными интересами, оппозиция подозревает, что ПСР старается втянуть Турцию в войну по идеологическим причинам, из солидарности с «Братьями-мусульманами»*.

Тем не менее, аналитики подтверждают, что идеологические симпатии играют незначительную роль в решении Анкары вмешаться в дела Ливии.

«Если вы посмотрите на карту Средиземного моря, то увидите, что к западу от Турции Греция, Кипр и Египет образуют своего рода удавку», - сказал Сами Хамди, политический аналитик и главный редактор журнала International Interest. «Они все больше обеспокоены тем, что Турция становится крупным игроком».

«Если Ливия попадет под влияние Хафтара, союзника Объединенных Арабских Эмиратов, которые, в свою очередь, являются антагонистом для Турции, это по сути ставит все турецкие морские интересы на милость ОАЭ, Египта, Греции и, возможно, Италии».

Но вмешательство без координации с Россией приведет к столкновению двух стран - сценарию, которого обе стороны хотят избежать, сказал Хамди.

По его словам, уже предпринимаются усилия для достижения взаимопонимания. Одним из таких усилий может быть отказ Турции от Идлиба в Сирии, последней цитадели повстанцев, где ставки для России намного выше.

Но Али Бакир, турецкий политолог, говорит, что Анкара может достичь соглашения с Москвой по Ливии, не отказываясь от Идлиба.

«Я исключаю соглашение о обмене. Анкаре и Москве приходится обсуждать варианты внутри самого ливийского театра», - сказал Бакир.

«Это может включать в себя вариант, при котором Турция и Ливия предлагают России экономические возможности в их вновь определенных областях, согласно последнему морскому меморандуму о взаимопонимании между ПНС и правительством Турции»

Однако и Хамди, и Бакир согласны в том, что Триполи является красной чертой для турецкого правительства, без которой Анкара может потерять крупного союзника и форпост в Средиземном море.

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