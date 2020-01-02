Дагестан: продлен арест Абдулмумину Гаджиеву

Журналист издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также Абубакар Ризванов останутся под арестом до 13 марта. Такое решение принял 31 декабря Советский районный суд Махачкалы, удовлетворив ходатайство следователя, сообщает сайт «Кавказ.Реалии».

Заседание по третьему обвиняемому, Кемалу Тамбиеву, перенесено, так как один из адвокатов не был уведомлен.

Следствие по делу Гаджиева продлевается до девяти месяцев, то есть до марта 2020 года. За это время следователи намерены провести исследования страниц в социальных сетях, запросов по телефонным соединениям, допросов свидетелей, а также выемки учредительных документов благотворительных фондов в Турции и Швеции. Кроме того, отметил прокурор, следователи планируют допросить учредителя и главного редактора газеты "Черновик".

По мнению следователя, обвиняемые, в случае неизбрания им меры заключения в виде заключения под стражу, могут якобы скрыться в Турции. Кроме того, было отмечено, что они могут «оказать влияние» на участников процесса, используя своих сторонников в газете «Черновик».