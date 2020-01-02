Столицу Индонезии затопило: десятки человек погибли

По меньшей мере 23 человека погибли в четверг, а еще тысячи были вынуждены эвакуироваться после сильного наводнения, обрушившегося на столицу Индонезии, когда жители праздновали Новый год.

Десятки тысяч человек в Джакарте попали под проливные дожди, когда они ждали новогодний фейерверк в среду.

Внутренний аэропорт Джакарты также закрылся, почти 20 000 пассажиров застряли.

Представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Агус Вибово заявил в среду, что муссонные дожди и разливающиеся реки затопили как минимум 90 районов и вызвали оползень в Кота-Депок, городе на окраине Джакарты.

Вибово сказал, что среди погибших был 16-летний ученик средней школы, которого ударило током. Более 19 000 человек находятся во временных убежищах, так как паводковые воды достигают в нескольких местах трех метров.

Аль-Латиф Ильяс Дармаван, отец жертвы, сказал, что спасатели не смогли спасти его сына Арвико Алифа Ардана.

«Я не знал, что случилось, пока его младший брат не пришел и не сказал мне, что его брат умер, и когда я пришел на место происшествия, люди сказали, что мой ребенок был убит электрическим током, когда он держался за фонарный столб. Его пытались спасти местные жители, но они потерпели неудачу, и он умер».

Индонезийское агентства по чрезвычайным ситуациям, BNPB, заявило, что по меньшей мере 16 человек погибли, в том числе восемь в столице Джакарте и трое в Кота-Депоке.

Однако министерство по социальным вопросам страны сообщило, что число погибших уже возросло до 21, добавив, что большинство смертей было зарегистрировано в Богоре.

Губернатор Джакарты Анис Басведан заявил журналистам после проведения аэрофотосъемки затопленного города, что в канун нового года в холмистой местности Джакарты и Западной Явы было зарегистрировано 370 миллиметров осадков - более чем в три раза больше среднего количества осадков, из-за чего реки Силивунг и Сизадане вышли из своих берегов.

Он сказал также, что около 120 000 спасателей были задействованы для эвакуации пострадавших и установки мобильных водяных насосов, поскольку в ближайшие дни прогнозируется усиление ливней.

Власти предупреждали, что наводнение возможно до апреля, когда закончится сезон дождей.

Он сказал, что его городская администрация завершит проекты на двух реках, включая плотину и шлюз, чтобы предотвратить наводнение.

Телевизионные кадры и фотографии, опубликованные СМИ, показывают десятки автомобилей, плавающих в мутной воде, в то время как солдаты и спасатели на резиновых лодках пытаются эвакуировать детей и стариков, которые сидят на крышах своих домов.

По словам властей, наводнения затопили тысячи домов и зданий в бедных и богатых районах, вынудив отключить электричество и водоснабжение, и парализовав транспортные сети.

Это страшное наводнение в очередной раз высветило проблемы инфраструктуры Индонезии, как раз, когда она пытается привлечь иностранные инвестиции.

В мегаполисе Джакарты проживает 10 миллионов человек, или даже 30 миллионов человек, если считать со всей большой столичной областью.

Этот район подвержен землетрясениям и наводнениям, и часто затапливается из-за неконтролируемой добычи грунтовых вод. По оценкам, такие заторы обходятся экономике в 6,5 млрд долларов в год.

Именно поэтом президент Джоко Видодо объявил в августе, что столица будет перенесена в участок в малонаселенной провинции Восточный Калимантан на острове Борнео, известном тропическими лесами и орангутангами.