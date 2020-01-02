Протестующие покинули территорию посольства США в Багдаде

Сторонники проиранского шиитского ополчения «Хашди Шааби» покинули территорию посольства США в Багдаде, где на протяжении двух дней проводили протестные акции.

Об этом сообщили в Совместном оперативном командовании иракской армии.

«Все демонстранты перед посольством США в Багдаде и вокруг здания покинули территорию дипмиссии, а палатки разобраны»,- говорится в сообщении.

Безопасность посольства США в Багдаде обеспечивают иракские силы, отметили в Совместном оперативном командовании иракской армии.

Тем временем посольство США в Багдаде приостановило консульскую работу.

Ранее «Хашди Шааби» призвало своих сторонников прекратить протестные акции у посольства США в Багдаде, но демонстранты отклонили призыв.

Акции спровоцировали удары ВВС США по базе ополчения «Хашди Шааби» в провинции Аль-Анбар на западе Ирака. В результате авиаударов погибли 28 человек.