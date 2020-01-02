Бруклинский мусульманин помог поймать преступника, напавшего на еврейскую женщину

Подросток-мусульманин из Нью-Йорка помог полиции поймать бездомного мужчину, который ударил ортодоксальную еврейку в метро.

17-летний студент колледжа Ахмед Халифа рассказал New York Daily News об инциденте на борту поезда, направляющегося в Бруклин во вторник.

«Это был очень сильный удар, я почти почувствовал его», - рассказал газете Халифа.

Удар разбил очки женщины и заставил ее потерять сознание. Ее сняли с поезда и доставили в местную больницу.

Нападавший спрыгнул на следующей остановке, а подросток предупредил кондуктора, чтобы он остановил поезд и вызвал скорую помощь. Затем он последовал за нападавшим, сообщает Daily News.

Халифа сказал, что сначала преследовал преступника сам, причем тот был на голову его выше, и как потом оказалось, почти в два раза старше. Затем Халифу подвез случайно проезжавший мимо ортодоксальный еврей — дело было в хасидском районе. Когда он увидел нападавшего на автобусной остановке, они вызвали еврейский патруль безопасности Шомрим (Голос Ислама уже писал о том, как различные общины Нью-Йорка в местах компактного проживания единоверцев создают свои патрули).

Нападавшего арестовали на автобусной остановке, им оказался 31-летний бездомный Рейвон Джонс.

«Она была одета, как религиозный человек, вы могли бы просто сказать, что она была еврейкой... а я мусульманин. И люди были просто сбиты с толку, - как, ты просто помог еврейке? Вау! Но это не имеет никакого отношения к тому факту, что она еврейка. Я просто помог леди, женщине» - сказал Халифа.

Со стороны еврейской общины Бруклина Халифа получил похвалу и лэптоп в подарок для учебы в колледже. Несмотря на всю похвалу, сам Халифа отрицает, что он герой:

«Я просто парень. Я думаю, что каждый должен был бы сделать это, потому что все мы - один народ. Я помог бы всем, кто бы они ни были, и я просто счастлив, что люди узнают, что это правильно».