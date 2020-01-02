В Ливии продолжают гибнуть мирные жители

В среду в результате воздушного налета на город к югу от столицы Ливии Триполи были убиты три мирных жителя, сообщил представитель правительства национального согласия, признанного ООН.

Бомбардировка мирных жителей произошла за день до того, как турецкий парламент должен проголосовать в четверг за развертывание войск в Триполи по просьбе ПНС.

«Трое были убиты и трое ранены в результате воздушного налета на Аль-Савани», - заявил агентству AFP Амин аль-Хашеми, пресс-секретарь ПНС.

Аль-Савани находится примерно в 25 километрах к югу от столицы и находится под контролем ПНС.

Южные пригороды Триполи страдают от боевых действий с тех пор, как мятежный командир Халифа Хафтар начал наступление на столицу в начале апреля.

По словам Хашеми, в результате воздушного налета были повреждены также несколько магазинов.

На своей странице в Фейсбуке вооруженные силы ПНС опубликовали фотографии сильно поврежденных зданий и транспортных средств, а также обвинили силы Хафтара в проведении рейда.

В заявлении сил ПНС говорится, что в среду они захватили 25 бойцов из армии Хафтара.

Согласно данным ООН, опубликованным в прошлом месяце, в результате столкновений вокруг Триполи с 4 апреля погибли более 280 мирных жителей и 2000 бойцов, а более 140 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее посланник ООН в Ливии обвинил членов Совета безопасности в нарушении эмбарго на поставки оружия.

Гассан Саламе также сказал, что существуют опасения по поводу того, что в Ливию прибывают иностранные боевики, добавив, что соглашение, подписанное между Турцией и правительством Триполи, представляет собой «эскалацию» конфликта в североафриканской стране.

Между тем, вице-президент Турции Фуад Октай заявил, что турецкие войска могут быть и не развернуты, если Хафтар и его войска, которые пытаются захватить столицу с апреля, остановят свое наступление.