Турецкий банк запустил электронную блокчейн-систему золотых переводов

Турецкий банк в понедельник объявил о запуске основанной на блокчейне системы электронных золотых переводов, сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

По словам Анадолу, Takasbank, или Стамбульский расчетно-депозитарный банк, представил BIGA Digital Gold, который позволяет осуществлять одноранговую передачу оцифрованного золота через блокчейн.

«В результате наших усилий мы создали Платформу передачи цифровых активов, которая отличается от многих аналогичных проектов в мире тем, что позволяет использовать технологию блокчейна для передачи цифровых активов, основанных на физических товарах, не имеющих собственной ценности, и обеспечивая полное соответствие существующим нормам», - цитирует банк информационное агентство.

По словам Anadolu, активы будут продаваться на платформе банка на основе цифровой стоимости, называемой BIGA, которая представляет собой грамм золота, который физически сберегается в хранилищах биржи Borsa Istanbul.

Согласно исследованию Zero Hedge, проведенному в 2018 году, турки проявляют растущий интерес к криптовалютам, таким как биткойны, после того, как турецкая лира упала по отношению к доллару и другим основным валютам.