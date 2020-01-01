Иордания требует от Netflix не показывать сериал про лжемессию

Королевская кинематографическая комиссия (ККК) Иордании обратилась к потоковому гиганту Netflix с просьбой не показывать свой скандальный сериал "Мессия" в стране, всего за два дня до его выхода.

Долгожданный сериал, стартующий в среду, рассказывает об агенте ЦРУ, который расследует человека, который, кажется, совершает чудеса и утверждает, что был спасителем, посланным Богом.

Мусульмане всего мира выразили свое удивление в социальных сетях после просмотра трейлера к сериалу. Многие интерпретировали сериал как изображение Аль-Масих аль-Даджаля, или Антихриста, который появится в конце времен, чтобы ввести в заблуждение массы людей до прихода истинного Мессии.

Дотошные блоггеры разыскали в интернете ранний пресс-релиз о «Мессии», в котором имя возможного лжемессии было названо как «Аль-Масих». Многих из этих блоггеров забанили на официальных ресурсах Netflix за распространение "спойлеров". Арабоязычных пользователей это крайне удивило - вы прямо назвали своего персонажа Аль-Масих, но обвиняете нас в том, что мы уже поняли, кем этот ваш персонаж является? Примечательно, что актера, который играет этого даджаля, в реальной жизни зовут Мехди Дахби. То есть, Махди играет в кино Даджаля - пост-модернистский символизм как он есть.

Теперь Иордания опасается, что провокационный сериал может быть оскорбительным для мусульман и христиан, вызывая негативную реакцию в королевстве.

Запрос комиссии о том, чтобы Netflix удалил сериал со своего местного сайта (то есть, только для Иордании), поступил несмотря на то, что «Мессия» был частично снят в Иордании.

«История чисто вымышленная, как и персонажи», - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

«Тем не менее, ККК считает, что содержание сериала может быть в значительной степени воспринято или истолковано как ущемление святости религии, что может противоречить законам страны».

Создатель "Мессии" Майкл Петрони сказал AFP ранее, что шоу было "провокационным, но не оскорбительным".

"Это была такая смелая концепция, вы знаете?" - сказал он. «Вы почитайте пилот, этот парень собирается провести 2000 палестинских сирийцев через границу Израиля».

ККК предположил, что негативная реакция на сериал может помешать другим провокационным международным сериалам сниматься в Иордании.

Иордания стала основным направлением для кинопроизводства, причем не только для сцен, действие которых происходит на Ближнем Востоке. Обширная пустыня Вади-Рам в королевстве также использовалась, чтобы показать космические ландшафты в таких фильмах как "Марсианин" и "Изгой-один".

«ККС - как общественное и ответственное учреждение - не может оправдывать или игнорировать сообщения, которые нарушают основные законы Королевства», - говорится в заявлении.

«Совет ККК работала над переоценкой своей политики и пришла к выводу, что она изменит свою политику в отношении съемок в Иордании, убедившись, что контент не нарушает законы страны».

Что же, по крайней мере, скандал приведет к тому, что в Иордании определенно не будут снимать антиисламское кино. Пока неясно, удалит ли Netflix сериал с иорданского сайта.

Однако в прошлом потоковый гигант уже не раз выполнял такие запросы на удаление контента. Например, по требованию саудовских властей Netflix удалил эпизод Patriot Act индийско-американского комика Хасана Минхаджа. В этом эпизоде Минхадж затрагивает чувствительные темы причастности наследного принца Мухаммада бин Салмана в убийстве Джамаля Хашакджи и саудовской военной кампании в Йемене.