В осаде: посольство США в Багдаде подверглось нападению шиитской толпы

Американские авиаудары по бойцам «Катаиб Хизболла» в Ираке вызвали естественную ответную реакцию, напомнившую то ли события в Тегеране с 1979 по 1981, то ли Бенгази в 2012 году.

Толпа протестующих иракцев бросилась на штурм посольства США в Багдаде. Вскоре после этого к посольству прибыли спецназовцы, которые начали защищать посольство, используя гранаты со слезоточивым газом.

Сотни скорбящих иракцев собрались у посольства США во вторник утром. Толпа, выкрикивающая "Долой, США!" пыталась проникнуть внутрь территории посольства, швыряя бутылки с водой и разбивая камеры видеонаблюдения снаружи.

Про-иранские «Катаиб Хизбалла» заявили, что 20 их сторонников получили ранения во время штурма, хотя и отвергли версию о том, что именно они организовали этот штурм.

Штурм посольства во вторник начался после того, как прошли похороны бойцов ополчения КХ в окрестностях Багдада. Скорбящие сторонники КХ направились в сильно укрепленную Зеленую зону. Толпа продолжала идти, пока не достигла обширного американского посольства в Багдаде.

Журналисты видели, как толпа пыталась штурмовать посольство, выкрикивая антиамериканские лозунги, покуда охранники отступали в комплексное здание.

Также на стенах посольства были замечены демонстранты, которые вывесили на стенах посольства желтые флаги КХ. Сообщается также, что демонстранты открыли огонь возле стены посольства и бросили внутрь коктейль Молотова.

По сообщениям, посольство США в Багдаде эвакуировало 80 своих сотрудников в Эрбиль, столицу иракского Курдистана.

Напомним, что недавняя атака США стала крупнейшим нападением на иракское ополчение, санкционированное государством, и одинаково возмутила как самих боевиков КХ, так и иракское правительство, которое заявило, что пересмотрит свои отношения с возглавляемой США коалицией. Добавим, что правительство впервые заявило об этом с тех пор, как было достигнуто соглашение о сохранении американского контингента в стране. Официальный Багдад назвал нападение "вопиющим нарушением" своего суверенитета.

В ходе частично переданного по телевидению заседания в понедельник премьер-министр Ирака Адель Абдуль-Махди заявил членам кабинета министров, что он пытался остановить операцию США, но «американские официальные лица настаивали на этом».

Между тем, США заявили во вторник, что посылают дополнительные силы на Ближний Восток.

Реагируя на штурм посольства в Багдаде, президент США Дональд Трамп заявил, что считает Тегеран «полностью ответственным» за инцидент, и заявил, что протестующие «будут нести полную ответственность»:.

«Кроме того, мы ожидаем, что Ирак использует свои силы для защиты посольства»

Позже Трамп предупредил в отдельном заявлении, что Тегеран «заплатит очень большую цену» после штурма, но когда его спросили позже в тот же день о возможности обострения напряженности, вплоть до войны с Ираном, Трамп сказал журналистам: «Хочу ли я этого? Нет. Я хочу мира. Мне нравится мир. И Иран должен хотеть мира больше, чем кто-либо. Поэтому я не вижу, чтобы это случилось».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что штурм был организован террористами, одного из которых он назвал - Абу Махди аль-Мухандис.

Аль-Мухандис это второй человек в про-иранской вооруженной коалиции Хашд аш-Шааби, в состав которой входит «Катаиб Хизболла».

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что около 750 военнослужащих из подразделения быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии готовы к отправке в течение следующих нескольких дней в регион.

«Это развертывание является надлежащей и предупредительной мерой, предпринимаемой в ответ на возросшие уровни угрозы в отношении персонала и объектов США, которые мы наблюдали сегодня в Багдаде», - сказал он.

Развертывание 750 солдат - это дополнение к 14 000 военнослужащих США, которые были развернуты в регионе Персидского залива с мая в ответ на озабоченность по поводу Ирана и сообщения о нападениях на коммерческое судоходство в Персидском заливе.

На момент нападения у США было около 5200 военнослужащих в Ираке, в основном для обучения иракских сил и оказания им помощи в борьбе с ИГИЛ*.

Между тем американский чиновник, предоставивший информацию агентству Associated Press при условии анонимности, заявил, что может быть развернута полная бригада из около 4000 солдат.

В целом события представляют собой значительный спад в отношениях Ирака и США, который может еще больше подорвать влияние США в регионе и ослабить Вашингтон в его кампании давления на Иран.

Ирак долго боролся за то, чтобы уравновесить свои связи с США и Ираном, союзниками иракского правительства.

Но гневная реакция правительства на воздушные атаки США сигнализировала об ухудшении американо-иракских отношений.

Иракские силы безопасности не предприняли никаких усилий, чтобы остановить протестующих, когда они шли в сильно укрепленную Зеленую зону после похорон погибших в результате воздушных атак, позволив им пройти через контрольно-пропускной пункт, ведущий в этот район.

Семь бронетранспортеров с примерно 30 иракскими солдатами прибыли к посольства через несколько часов после вспышки насилия, развернувшись возле стен посольства, но не вблизи района прорыва. Позже к посольству подошли четыре автомашины с полицией по охране общественного порядка, но их завернули обратно протестующие, которые преградили им путь.

После нападения госсекретарь США Майк Помпео предупредил премьер-министра Ирака Аделя Абдулт-Махди и президента Бархама Салиха, что США «будут хранить и защищать своих людей, который находятся здесь для поддержки суверенного и независимого Ирака».

В том же заявлении говорится, что Абдуль-Махди и Салих заверили Помпео в том, что «они серьезно относятся к своей ответственности и гарантируют безопасность и защиту персонала и имущества США».

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