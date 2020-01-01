В Боснии сербскому генералу выдвинули обвинение в геноциде мусульман

Прокурор Боснии и Герцеговины по военным преступлениям обвинил бывшего генерала армии боснийских сербов в содействии геноциду и в участии в кровавой резне в Сребренице, где в 1995 году было убито около 8 000 мусульманских мужчин и мальчиков.

В заявлении прокурора во вторник говорится, что Миломир Савчич преднамеренно помог бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу и другим во время зверства, которое два международных суда назвали геноцидом, и которое считается худшим преступлением, совершенным в Европе после Второй мировой войны.

Напомним, что в 11 июля 1995 года силы боснийских сербов во главе с Младичем напали на Сребреницу, отделили мужчин от женщин и детей и убили около 8000 мусульман, которых затем похоронили в братских могилах.

Савчич обвиняется в том, что он командовал войсками, которые захватывали, бросали в тюрьму, убивали и хоронили сотни боснийских мусульман в нескольких местах вблизи Сребреницы.

Он помог Младичу и полковнику Любисе Беару, а также другим командирам корпуса «Дрина» и Зворникской бригады, совершившим бойню, уничтожать мужчин-мусульман как этническую группу в этом районе, говорится в заявлении прокурора.

И Младич, и Беара были приговорены к пожизненному заключению за геноцид Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии.

Сам 60-летний Савчич отверг обвинения в своем заявлении по телевидению боснийских сербов, заявив, что его солдаты якобы захватили в плен 28 военнослужащих боснийской армии в июле 1995 года в районе Нова-Касаба близ Сребреницы и передали их другому подразделению.

Лидер боснийских сербов Милорад Додик, член сербского многонационального президентства в Боснии, заявил, что постановление якобы продемонстрировало предвзятость в отношении сербов — обычная шарманка, которую заводят палачи мусульман в таких случаях.

Савчич имеет гражданство Боснии и Сербии и возглавляет Ассоциацию ветеранов войны боснийских сербов. Не ясно, находится ли он сейчас под стражей.