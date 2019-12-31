"Сирийская революция" на экспорт

Несмотря на опровержение Правительством Национального Единства Ливии и Сирийским Временным Правительством факта переброски в эту арабо-африканскую страну бойцов Сирийской Национальной Армии (СНА), присутствие в ней последних можно считать подтвержденным.

Его не стали скрывать сами бойцы СНА, позирующие в Ливии на камеру.

https://www.youtube.com/watch?v=k4Ybupuvgec

Очевидно и то, как и когда бойцы СНА там оказались - перелет группы турецких самолетов в Ливию был зафиксирован множеством наблюдателей.

Конечно, на фоне наступления асадитских сил на сирийский Идлиб подобный публичный демарш не мог не вызвать у многих, начиная с самих сирийцев, недоумения - что это за Сирийская Национальная Армия, которая отправляется в Ливию фактически как турецкая ЧВК в тот момент, когда она нужна для защиты остатков свободной Сирии?

Да, нельзя не согласиться с тем, что имиджево это все выглядит крайне сомнительно. И в целом, как уже замечали многие комментаторы, при том, что только турецкие военные операции "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира" оказались последним спасительным кругом для антиасадовских сирийцев, их политическое позиционирование для самих сирийцев осуществлялось весьма слабо. Крайне пренебрежительное отношение турецкого руководства к своим сирийским подшефным, хотя и отвечает реальному положению последних как полностью зависимых от них, ослабляет политические позиции в Сирии самой Турции в виде ее способности противопоставить Асаду то, что могло бы выглядеть как подлинная сирийская национальная альтернатива.

С другой стороны, в нынешней ситуации присутствует своеобразная ирония. Ведь среди критикующих за пренебрежением к сирийской революции тех бойцов СНА, что отправились в Ливию, сегодня немало тех, для кого сама эта сирийская революция изначально была не более, чем прикрытием для решения их глобальных идеологических и групповых задач. Многие из них годами не хотели принимать даже зелено-бело-черное национальное знамя сирийской революции, нападая на такую символику и такое позиционирование как на национализм и заявляя, что знамя должно быть чисто исламским, как и цели - не ограничивающимися только одной страной. Результатом деятельности именно таких сил стало то, что сирийская революция проиграла как революция национальная, на сегодняшний день превратившись только в лозунг и символ вместе с ее зелено-бело-черным флагом.

Но вот как парадоксально получилось - в решении задач, выходящих за рамки сирийской территории, и имеющих отношение к общеисламской геополитической повестке, в Ливии сейчас участвуют не те, кто выступал за всемирный исламский джихад, а как раз те, кто признавал знамя и цели сирийской национальной революции. А те, кто их сегодня критируют, во многом и погубив эту сирийскую революцию, ни о каких глобальных задачах думать уже не могут, а озабочены исключительно борьбой за остатки территорий своей группировки.

С этой точки зрения можно считать, что то, о чем мечтали силы, которые рассматривали освобожденную от Асада Сирию как плацдарм для решения транснациональных исламских задач, в каком-то смысле реализовалось. Просто происходит это не под руководством глобального джихадистского джамаата, а под руководством президента и партии, установивших свою власть над успешным национальным государством - Турцией.

Парадокс, о котором стоит всерьез задуматься...