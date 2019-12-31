В Крыму провели дуа за политзаключенных мусульман

В Крыму в селе Азовское Джанкойского района 30 декабря провели дуа (молебен) в поддержку арестованных крымских татар-мусульман.

Об этом сообщает общественная инициатива «Крымская солидарность».

«Мусульмане Крыма обратились в своих молитвах за всех незаконно осужденных единоверцев, которые на протяжении нескольких лет удерживаются в неволе. Они не верят в надуманные обвинения, приписываемые своему народу, и желают скорейшего возвращения ребят в свои семьи», – говорится в сообщении Крымской солидарности.

Ранее Верховный суд России изменил приговор фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир»* (первая симферопольская группа). Сроки заключения для крымчан уменьшились на 6 месяцев.

Таким образом Узеир ​Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев​ заключения, Рустем Исмаилов – 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемаденов – 11 лет и 6 месяцев, Айдер Салединов – 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, при этом для него предусмотрен админинистративный надзор сроком на 1 год и 4 месяца.

В июне 2019 года Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону приговорил фигурантов данного дела Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.

* - запрещены в РФ