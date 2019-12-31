В КБР детей вносят в черный список за отказ от празднования Нового года

Управление образования в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии обратилось в местные школы с просьбой перечислить детей, отказывающихся посещать новогодние мероприятия по религиозным убеждениям. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

В письме, разосланном в образовательные организации, есть ссылка на рекомендации антитеррористического комитета.

Как пояснила изданию заместитель начальника управления образования республики Людмила Мурачаева, это делается якобы "на благо детей".

"У нас есть дети, которые с 12 лет перестают ходить на изо, на музыку, - говорит Мурачаева. - Одна девочка Деда Мороза нарисовала без глаз, объясняет: потому что там джинн живет! И нам нужны эти списки, чтобы педагоги вовлекали этих детей в дополнительное образование, чтобы они не остались наедине со своими фанатиками-родителями. Работники культуры говорят, что мальчиков старше 12 лет сейчас невозможно в танцевальные коллективы завлечь. А в той же Чеченской республике – там танцуют все!".

В то же время Мурачаева отметила, что детей, отказывающихся от внеклассной деятельности и дополнительного образования, единицы, а религиозные увлечения среди подростков не носят массовый характер.

"Может, мы где-то неправы, но это все на благо этих детей, - добавляет она. - Мы не собираемся никого ущемлять. Мы не надзорные органы. Мы не собираемся передавать эти списки больше никуда".

Одно лишь упоминание Антитеррористической комиссии в этом деле заставляет усомниться, что эти списки не пойдут никуда. Но даже откровения вроде «чтобы они не остались наедине со своими фанатиками-родителями» хватает, чтобы понять, что весь смысл этих списков в стремлении секулярного российского государства стать суррогатной заменой настоящих родителей этим детям.