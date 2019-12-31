В Бангладеш после религиозных споров закрыли банк грудного молока

Бангладешская больница приостановила планы раздавать пожертвованное грудное молоко младенцам после ответной реакции мусульманских ученых, которые сказали, что такая схема нарушает шариат.

Программа была нацелена на то, чтобы накормить до 500 детей-сирот и младенцев работающих матерей. Напомним, что в Бангладеш отмечается высокий уровень недоедания среди детей и замедление роста.

Высшее исламское руководство Бангладеш еще не вынесло решения по банку грудного молока, но его работа было приостановлена. Причина понятно для всех людей, знакомых с решениями исламского шариата о грудном вскармливании - если двое детей кормятся молоком от одной и той же матери, они вступают друг с другом в нечто вроде молочного родства. А это значит, например, что они не могут уже вступать в брак друг с другом.

«Весь их брак и род станут незаконными», - заявил Гази Атаур Рахман, представитель влиятельной политической партии «Ислами Андолан Бангладеш».

Другой член партии, Ахмед Абдул Кайюм, сказал, что законы шариата не допускают банки грудного молока.

«Это против Ислама», - сказал он, предложив властям заранее обсудить этот «очень чувствительный вопрос» с мусульманскими учеными.

Видный исламский алим из Бангладеш Фаридуддин Масуд сделал примирительную заметку, заявив, что власти должны выяснить как эту проблему разрешили другие мусульманские страны, в которых есть банки грудного молока, такие как Пакистан, Иран, Ирак и Малайзия.

«Мы должны посмотреть, как они решили проблему. Мы должны сесть вместе, чтобы найти решение», - сказал он.

Банк грудного молока в Дакке должен был начать свою работу в этом месяце, но координатор проекта Моджибур Рахман сказал, что проект был отложен на неопределенный срок из-за «широко распространенной критики».

Он добавил, что в больнице установлены строгие меры предосторожности для этой схемы.

«Мы собираем и храним молоко отдельно и строго фиксируем личность (доноров)», - сказал он AFP в понедельник, на следующий день после объявления о приостановке работы банка.

Ведущие детские специалисты страны также поддержали идею создания банка молока, заявив, что это необходимо для спасения жизни детей, и их роста.

«Банки грудного молока необходимы для детей-сирот и детей в критическом состоянии, особенно для спасения жизней детей, которых лечат в отделении интенсивной терапии больницы, и чьи матери недоступны», - сказал Махбубуль Хак, главный врач детской больницы в Дакке.

«Молочные банки созданы в крупных больницах на Западе. Мы должны создать больше таких банков во всех наших лучших детских больницах», - сказал он AFP.

От себя отметим, что соображения обеих сторон заслуживает внимания, и надеемся, что они найдут приемлемый компромисс, который с одной стороны даст доступ к грудному молоку для нуждающихся детей, а с другой — сделает это так, чтобы позднее не возникало ситуаций, когда людям не известно их молочное родство.