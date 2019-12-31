В Саудовской Аравии запретили браки до 18 лет

Саудовское министерство юстиции запретило вступление в брак лицам младше 18 лет, установив минимальный возраст для вступления в брак - 18 лет.

Министр юстиции и председатель Высшего судебного совета шейх д-р Валид аль-Самаани выпустили циркуляр для всех судов, в котором подчеркивается, что гражданам страны, желающим вступить в брак, должно исполниться 18 лет.

Все же запросы о браке саудовцев, которым еще не исполнилось 18 лет, должны быть переданы в особый суд, где такие случаи будут утверждаться или отклоняться в соответствии с Законом о защите детей и при выполнении установленных правил.

Примечательно, что саудовцев уже даже поспешили обвинить в искажении шариатских правил о браке. Ведь как известно, для заключения никаха требуются такие условия как половезрелость и здоровой разум, но нет условия в виде определенного возраста. Тем не менее, здесь все не так просто. Очевидно, что саудовская правовая система стремится кодифицировать и систематизировать правовые положения. Иногда это означает, что государство ограничивает то, что в основе может быть дозволенным.

Можно ли осуждать саудовцев за это? Их безусловно нужно было бы осуждать, если бы они дозволили запрещенное, но вот ограничение дозволенного это несколько иное дело, и практиковалось почти всеми исламскими правителями, как в Османской империи, так и в той же Саудовской Аравии. Так что стоит отметить этот случай, как еще один шаг к модернизации и всеобщему контролю со стороны государства, но вот выносить шариатское решение о таком шаге мы бы воздержались.