ООН: с 2010 года дети в три раза чаще становятся жертвами военных нападений

Организация Объединенных Наций заявила, что дети по всему миру продолжают гибнуть в военных конфликтах. При этом за последние 10 лет дети стали подвергаться почти трехкратному росту числа нападений в конфликтных районах.

Преступления в отношении несовершеннолетних в войнах включают убийства, увечья, сексуальное насилие, похищения, отказ в гуманитарном доступе, вербовку детей для боевых действий и нападения на школы и больницы.

С 2010 года ООН проверила более 170 000 серьезных нарушений в отношении детей, что эквивалентно более 45 нарушениям в день в течение последних 10 лет.

«Конфликты во всем мире продолжаются дольше, вызывая еще большее кровопролитие и унося больше молодых людей», - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

«Нападения на детей не прекращаются, поскольку воюющие стороны пренебрегают одним из самых основных правил войны: защитой детей», - сказала она, добавив, что о многих других актах насилия в отношении детей не сообщается.

В 2018 году ООН зарегистрировала более 24 000 нарушений, почти в три раза больше, чем в 2010 году.

Примерно в половине случаев дети были убиты или получили увечья в результате воздушных атак и срабатывания взрывных устройств, таких как мины и минометы.

ЮНИСЕФ также отметил, что число стран, пострадавших от войны, является самым высоким за последние 30 лет.

По данным ЮНИСЕФ, в 2019 году особому риску подвергались дети в Сирии, Йемене и Афганистане.

Агентство ООН призвало воюющие стороны во всем мире положить конец нарушениям прав детей и нападениям на гражданскую инфраструктуру.