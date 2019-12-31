В Судане приговорили к смерти 29 палачей режима Омара аль-Башира

В понедельник суданский суд приговорил 29 бывших сотрудников спецслужб к смертной казни за убийство учителя, который находился под стражей во время акций протеста против Омара аль-Башира в начале этого года.

По словам судьи Садока Абдельрахмана, подсудимые были признаны виновными в жестоком издевательстве над Ахмедом аль-Хейром, и приговорены к повешению.

Сообщается, что учитель был избит и замучен до смерти, после того, как его арестовали в конце января сотрудники разведки в восточной провинции Кассала в Судане.

Еще четыре офицера были приговорены к трем годам тюремного заключения, а семеро были оправданы.

Наблюдатели называют это решение суда историческим постановлением, которое прокладывает путь демократическим преобразованиям в Судане.

Семья Аль-Хейра сообщила, что сотрудники службы безопасности первоначально утверждали, что он умер от отравления, хотя несколько дней спустя государственное расследование установило, что он умер от травм от избиений.

Сотни людей собрались возле суда Омдурмана, где был вынесен приговор. Некоторые размахивали национальными флагами, а другие держали в руках портреты Аль-Хейра и радовались после объявления решения.

Это дело знаменует собой первый случай, когда суды выносят обвинительные приговоры за подавление демонстраций в месяцы до и после свержения Аль-Башира в апреле.

Мохамед аль-Факи Сулейман, член Суверенного совета Судана, заявил, что приговор «возобновляет доверие суданского народа к своим судебным органам».

Аль-Хейр был задержан 31 января, а через два дня его объявили мертвым. Все его тело, доставленное в местную больницу, по словам его семьи, было покрыто гематомами. В то время полиция отрицала какие-либо правонарушения.

Его смерть стала объединяющим фактором в течение 16 недель протестов против правления Аль-Башира.

Напомним, что суданцы вышли на улицы в декабре 2018 года, первоначально в знак протеста против высоких цен на хлеб, но демонстрации вскоре стали призывать Аль-Башира уйти в отставку.

Президент был свергнут в апреле военными, но протесты продолжились. В итоге между военными и оппозицией был достигнут компромисс, в результате которого в августе был сформирован совместный военно-гражданский переходный совет.

По данным правозащитной группы Amnesty International, в ходе многомесячных протестов было убито по меньшей мере 177 человек, в то время как врачебный комитет, близкий к протестному движению, насчитывает более 250 человек.