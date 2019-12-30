В Магадане открылась первая городская мечеть

В Магадане открылась первая в городе мечеть. Для нее мусульмане выкупили здание бывшего кинотеатра "Октябрь", сообщает издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на islamnews.ru.

Двухэтажное здание было выкуплено при содействии Духовного управления мусульман азиатской части России (ДУМАЧР) и официально зарегистрировано на местную общину.

В минувшую пятницу в мечети прошел первый джума-намаз, в котором участвовало более 100 человек.

За последнее время организации ДУМАЧР открыли молельные помещения в ряде городов Дальнего Востока, в том числе в Якутии и на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском, например, местная община приобрела для своих нужд большое здание бывшего обувного магазина.