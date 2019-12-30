Ливия: ПНС ведет наступления на ЛНА и призывает мир поддержать Триполи

Вооруженные силы признанного ООН правительства национального согласия Ливии (ПНС), начали новое наступление на Ливийскую национальную армию (ЛНА) к югу от Триполи.

Ливийский наблюдатель сообщил, что в субботу силы ПНС провели наступление на войска мятежного командира Халифы Хафтара в районе аэропорта Триполи.

Пресс-служба Операции «Вулкан гнева» сообщила, что силы ПНС захватили несколько зданий и уничтожили танки и военную машину.

«Сегодня мы добились прогресса ... враг [ЛНА] потерпел поражение, они сбежали», - сказал Ашраф аль-Маджуби, боец ​​ПНС, на видео, которое транслировали в медиа-офисе.

В пятницу силы ПНС объявили, что добились прогресса в районе аэропорта Триполи, и захватили 10 солдат ЛНА к югу от столицы.

Между тем, ливийская государственная нефтяная компания рассматривает вопрос о закрытии своего западного порта Завия и эвакуации персонала с расположенного там нефтеперерабатывающего завода из-за столкновений неподалеку, говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

Компания может также закрыть нефтяное месторождение Эль-Шарара, чья нефть экспортируется через порт Завия, говорится в заявлении, добавив, что за последние 48 часов три бомбы упали рядом с резервуарами для хранения нефти.

Завия - крупнейший в Ливии нефтеперерабатывающий завод, обслуживающий Триполи, а также регионы на западе и юге страны.

Мустафа Саналла, председатель совета директоров Ливийской нефтяной корпорации, заявил, что прекращение операций в порту Завия приведет к сокращению добычи ливийской нефти не менее чем на 300 000 баррелей в день.

В последние дни Завия стала местом столкновений между вооруженными группами, в ходе которого ракета почти попала в нефтяной комплекс. Силы ПНС в пятницу обвинили ЛНА в попытке атаковать нефтяной портовый комплекс.

Напомним, что войска Хафтара пытаются захватить столицу Триполи, которая находится в 40 километрах к востоку от Завии, с апреля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что он отправит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце.

Эрдоган сказал, что запрос о военной поддержке Ливии будет подан в парламент к 8 или 9 января, так как Турция официально была приглашена Ливией.

Министр внутренних дел Ливии Фатхи Башагха заявил, что ПНС официально потребует военную помощь от Турции.

Между тем ПНС обратилось к международному сообществу с призывом поддержать его усилия по борьбе с Хафтаром, а также осудить действия мятежного генерала.