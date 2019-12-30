В столице Сомали десятки людей погибли в результате теракта

По меньшей мере 90 человек были убиты и более 100 ранены в результате взрыва автомобильной бомбы в столице Сомали Могадишо в субботу.

«Смертник направил грузовик (начиненный взрывчаткой) на полицейский контрольно-пропускной пункт», — рассказал полицейский Ахмед Башир.

Полицейский Мохамед Хуссейн рассказал, что взрыв был нанесен по офису налоговой службы в утренний час пик.

Среди раненых - дети и несколько студентов университета, которые ехали в автобусе, сказал Хусейн. В результате теракта погибли 17 сомалийских полицейских и 73 мирных жителя. Радиостанция Dalsan рассказала, что среди погибших значатся четыре гражданина Турции, хотя агентство Anadolu подтверждает лишь смерть двоих граждан Турции.

Сама Турция вслед за терактом отправила в Сомали оснащенный медоборудованием самолет, бригаду из сотрудников Национальной медицинской спасательной команды Турции(UMKE) и 20 хирургов. Кроме того, в Турцию вместе с телами погибших турецких граждан доставили 16 сомалийцев, пострадавших при теракте.

СМИ связывают этот теракт с тем, что сомалийские силы, поддерживаемые Африканским союзом, продолжают крупное наступление для освобождения подконтрольных группировке «Аш-Шабааб»*, связанной с «Аль-Каидой»*, территорий на юге страны.

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