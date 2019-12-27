Президент Таджикистана призвал строить школы вместо мечетей

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан, которые возводят в стране мечети, переключиться на строительство школ и больниц, сообщает «Фергана».

«За последние годы в стране методом хашара (безвозмездные общественные работы, субботник. — Прим. ГИ) построили более пяти тысяч мечетей. Для кого? Для старшего поколения. Помощь у государства никто не просил, строили сами. Теперь пришло время подумать о подрастающем поколении, строить школы, медицинские центры, и к этому должны подключиться все», – заявил Рахмон 26 декабря, выступая с ежегодным посланием парламенту.

Он сообщил, что в 2019 году в Таджикистане построили 130 школ на 32 тысячи мест общей стоимостью 500 млн сомони ($51,6 млн). Часть этих денег — 122 млн сомони ($12,6 млн) — составили средства предпринимателей. На следующий год запланировано построить 181 школу на 54 тысячи мест общей стоимостью 900 млн сомони ($93 млн). «Но и этого мало», — сказал президент, отметив, что только в одном районе Рудаки с населением в 500 тысяч человек ежегодно в школу отправляются 7000 первоклассников.

Рахмон заявил, что в стране не хватает квалифицированных специалистов во всех областях, а также изобретателей, предпринимателей и ученых. С целью восполнить этот недостаток Рахмон предложил объявить двадцать лет — с 2020 по 2040 год — Годами образования и развития естественных и математических наук. Он также заявил, что каждый таджикистанец должен читать не менее пяти книг в год, иначе «он не будет владеть выразительной речью и не будет знатоком слов», и поручил всем ведомствам и организациям страны создать библиотеки, обеспеченные художественной литературой.

В этой связи отметим две вещи. Во-первых, отношение Рахмона к Исламу, как к «занятию для стариков». Мечети не для молодежи, по его мнению. Это практически официальный взгляд во всей Центральной Азии.

Во-вторых, это постоянный укор в адрес людей, которые на свои деньги строят мечети, за то, что они не делают работу государства. В самом деле, строительство школ и больниц это обязанность самого Рахмона и государственных органов.

В идеале же конечно меценаты могли бы выделять деньги на целые комплексы, подобно имаретам в Османскую эпоху. Они бы объединяли мечети со школами, больницами, библиотеками и прочими социально необходимыми учреждениями.