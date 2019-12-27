В Грузии избрали нового муфтия — это привело к расколу в управлении мусульман

В Управлении мусульман Грузии произошел раскол. После избрания нового муфтия Адама Шантадзе четверо сотрудников - советник муфтия Темур Горгадзе, руководитель пресс-службы Отар Надирадзе, глава издательства Гела Гогитидзе, руководитель отдела образования Резо Микеладзе покинули управление в знак протеста. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Уже бывший советник муфтия Давид Горгадзе и бывший глава отделения образования Резо Микеладзе заявляют, что Адам Шантадзе назначен СГБ (грузинской Службой государственной безопасности) и он не может выражать интересы мусульман. Именно это стало причиной их протеста.

"Конечно, он назначен СГБ, выборы муфтия должны были состояться полтора месяца назад, в этот период СГБ искала подходящего кандидата, членам Совета мусульман позвонили в час ночи, сам муфтий тоже ночью узнал, что его изберут. Эта организация основана СГБ и она ею управляет", - заявляет Темур Горгадзе.

Бывший и новоизбранный муфтии обвинения отрицают. По информации Общественного вещателя, муфтием Грузии стал Адам Шантадзе. Из 19 членов Совета мусульман его поддержали 13.