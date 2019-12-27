Палестинцы сворачивают протесты у границы Газы с Израилем

Палестинцы в Газе свернут протесты вдоль укрепленной границы с Израилем, заявили в четверг фракции Газы, в знак длительной разрядки между Израилем и ХАМАС.

В течение почти 20 месяцев палестинцы проводили еженедельные демонстрации, называемые «Великим маршем возвращения», которые часто перерастали в насилие, когда люди бросали камни и зажигательные бомбы в израильских солдат, которые в ответ стреляли боевыми патронами.

Медицинские сотрудники из Газы говорят, что всего 214 палестинцев были убиты с момента начала пятничных акций протеста в марте 2018 года. За этот же период лишь один израильский солдат был застрелен палестинским снайпером на границе во время демонстраций.

Однако в последние месяцы протесты прекратились. Аналитики связывают это с дипломатическими усилиями Египта, Катара и Организации Объединенных Наций по предотвращению более широкой эскалации между Израилем и ХАМАС.

Высший национальный комитет, собрание группировок в Газе и организаций гражданского общества, которые организуют акции протеста, заявил, что в эту пятницу еще состоится протест, но после этого демонстрации будут проводиться ежемесячно и по случаям национальных дат.

Протестующие призвали положить конец блокаде, введенной в отношении Газы Израилем и Египтом, и предоставить палестинцам право вернуться на землю, из которой их семьи бежали или были вынуждены бежать во время основания Израиля в 1948 году.

Израиль отвергает любое такое возвращение, заявляя, что это уничтожит его еврейское большинство.